ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 'ಪ್ಯಾನಿಕ್' ಆಗಿ 'ನಾಟಕ' ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಶಹನವಾಜ್ ಹುಸೇನ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಎಂ ತಿರುಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಎಂಸಿ 'ಪ್ಯಾನಿಕ್' ಮತ್ತು 'ನಾಟಕ' ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ
ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 'ಪ್ಯಾನಿಕ್' ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಶುಕ್ರವಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಎಂಸಿ, ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೂನಾವಾಲಾ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಸೋಲುವ ಮೊದಲೇ ಟಿಎಂಸಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ... ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸೈಯದ್ ಶಹನವಾಜ್ ಹುಸೇನ್ ಕೂಡ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು 'ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯ ನಾಟಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸೋಲಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುವವರು ಸೋಲಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ; ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಟಿಎಂಸಿ ಧೂಳೀಪಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೋಲಿನ ನಂತರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಈಗಲೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಅವರು ಗೆದ್ದಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವಿಎಂ ತಿರುಚುವ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ಗುರುವಾರ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಭವಾನಿಪುರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಇವಿಎಂ) ತಿರುಚಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೆ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ತಿರುಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, 'ಇಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಚುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಣೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ' ಎಂದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ,'ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ; ತುಂಬಾ ಏಕಪಕ್ಷೀಯತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರವೂ ಯಾರಾದರೂ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಣಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. "ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜೀಸ್, 294 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 150-160 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) 30-40 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಆರು ರಿಂದ 10 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ತನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 91.66 ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ECI) ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ (ಹಂತ-II) ಸಂಜೆ 7:45 ರವರೆಗೆ 91.66 ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 93.19 ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 92.47 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. "ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 92.47% ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ 84.72% (2011 GELA) ಆಗಿತ್ತು," ಎಂದು ECI ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು 92.28 ಪ್ರತಿಶತದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷ ಮತದಾರರು 91.07 ಪ್ರತಿಶತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. (ANI)
