ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಹಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸರೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಜನ ಈಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮನವಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್
ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸರೋಗಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, "ಜನರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.
ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಜಯ್ ಸರೋಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅಸ್ಸಾಂನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. 'ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಬುಡವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಅವರು, 'ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಮತ್ತೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಜೆಡಿಯು ತಿರುಗೇಟು
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೋಮವಾರ ಜನತಾ ದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಝಾ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ' ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 'ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಗೆದ್ದರು? ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಒಂದೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಅವರಿಂದಲೇ ಆ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇವರು ಈ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ,' ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮನವಿ 'ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದ ರಾಹುಲ್
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅದೇ ದಿನ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ 'ಏಳು ಮನವಿ'ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. ಇವು 'ಉಪದೇಶ'ಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ 'ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.
'X' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ, ತಮ್ಮ 'ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ' (Compromised PM) ಟೀಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. 'ಮೋದಿಜಿ ನಿನ್ನೆ ಜನರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ - ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಸಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇವು ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲ - ಇವು ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಏನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು 'ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ' ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ,' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 'ಏಳು ಮನವಿಗಳೇನು?
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ 'ಏಳು ಮನವಿ'ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು 'ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ' ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ಇದು ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕಸ ಮತ್ತು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. (ANI)
