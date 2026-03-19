ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡವಳಿಕೆ 'ಗೌರವಯುತವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಟೀಕೆಗೆ ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸರೋಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ಅವರ 'ಟಪೋರಿ' ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲ
ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸರೋಗಿ ಗುರುವಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೇ ಅನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರೋಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಂಗನಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಗನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆ ಗಂಭೀರತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ," ಎಂದು ಸರೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಣಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಂಗನಾ, "ಅವರು (ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ) ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ 'ಟಪೋರಿ' ಥರ ಬಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡುವವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಆದರೆ, ಕಂಗನಾ ಅವರ 'ಟಪೋರಿ' ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ 'ತಪ್ಪು' ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಹುಲ್ ಜೀ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಜೀ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ವರ್ತನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 84 ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 116 ಸೇನಾ ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ವಕೀಲರು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ ಕಂಗನಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 12ರ ಈ ಘಟನೆ 'ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕಾರಿ'ಯಾಗಿದ್ದು, 'ಸಂಸದೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದನ್ನು' ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಎಸ್.ಪಿ. ವೈದ್, ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ 'ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ತಮಗೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. '84 ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 116 ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಕೀಲರು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ; ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಹುದ್ದೆಯ ಮಹತ್ವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವೈದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸದನದ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿನಯ ಇರಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರವಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ನಡೆದದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಜನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನಿಂತಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಎಎನ್ಐ)
