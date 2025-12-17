ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ, ತಾಳಗುಪ್ಪ- ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವೂ ಆಗಲಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ನಡುವಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಭೀಮಸಂದ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೈಟ್ ಸಬ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭೀಮಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಡ್ವಂಡ ಮತ್ತು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ -28 ರಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳು
(ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24)
-ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16239: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಯಶವಂತಪುರ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್,
-ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16240: ಯಶವಂತಪುರ - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12614: ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾದ ರೈಲು
1) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66567: ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು ಮೆಮು ರೈಲು
(ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24ರಂದು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ-ತುಮಕೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು)
2) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66572 ತುಮಕೂರು-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು ರೈಲು
(ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24ರಂದು ತುಮಕೂರು-ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯ ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ)
3) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20652: ತಾಳಗುಪ್ಪ-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
(ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು)
4) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12725: ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
(ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಅರಸೀಕೆರೆಯ ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ)
5) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12726: ಧಾರವಾಡ-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
(ಈ ರೈಲನ್ನು 17 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು)
6. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66571: ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು ಮೆಮು
(ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 24ರಂದು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ-ತುಮಕೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು)
7. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66568: ತುಮಕೂರು-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು
( ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 24ರಂದು ತುಮಕೂರು-ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ)
8. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56281: ಚಾಮರಾಜನಗರ-ತುಮಕೂರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು
(ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರ-ತುಮಕೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲು ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)
III. ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ:
1. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17310: ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ-ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
(ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ, ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ನಿಗದಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ).
2) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17316 ವೇಲಾಂಕಣಿ-ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17316 ವೇಲಾಂಕಣಿ-ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ.
3) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17326 ಮೈಸೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17326 ಮೈಸೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ತಿಪಟೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ನಿಗದಿತ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ.
4) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16579 ಯಶವಂತಪುರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 20, 21, ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16579 ಯಶವಂತಪುರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ನಿಗದಿತ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ.
IV. ರೈಲುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ:
1) ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22685 ಯಶವಂತಪುರ-ಚಂಡೀಗಢ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, 17309 ಯಶವಂತಪುರ-ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು 20651 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ತಾಳಗುಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
2) ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17310 ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ - ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
V. ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು:
1) ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 19667 ಉದಯಪುರ ನಗರ - ಮೈಸೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಹಮ್ಸಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು 22497 ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ - ತಿರುಚ್ಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಹಮ್ಸಫರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉದಯಪುರ ನಗರದಿಂದ 180 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದಿಂದ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22497 ಸಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
2) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12649 ಯಶವಂತಪುರ - ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, 56282 ತುಮಕೂರು - ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡೈಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮತ್ತು 12777 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.