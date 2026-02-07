ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 'ಮಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ' ಹೇಳಿಕೆಗೆ AIMIM ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 'ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ' ಆಫರ್ ನೀಡಿ ಅಣಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
AIMIM ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 'ಮಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ' ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 'ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ' ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಣಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಓವೈಸಿ, 'ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಗದಿತ ಬಾಡಿಗೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ... ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಯ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು... ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾ? ಎಂದು ಓವೈಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದೆ ಎಂದ ಓವೈಸಿ, ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 'ಮಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ' ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ನೀವು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಮಿಯಾಗಳ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಓವೈಸಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಮತ್ತು 'ಮಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ' ಪದದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಶರ್ಮಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪದವನ್ನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಆ ಸಮುದಾಯದವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಓವೈಸಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಓವೈಸಿ ಅವರು ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೀನಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಎಂ.ಎಂ. ನರವಾಣೆ ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವಾದವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಓವೈಸಿ, ಚೀನಾ ಸೇನೆಗೆ 'ಪ್ರತಿದಾಳಿ' ನಡೆಸುವ 'ಧೈರ್ಯ' ಯಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 'ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ನಾನು ಚೀನಾ ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಸುಳಿದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಜನರಲ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಲಡಾಖ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು... ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, 'ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಎಂದು ಓವೈಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
'ಚೀನಾ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಸೇನೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಧೈರ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಯಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಓವೈಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಎಂ.ಎಂ. ನರವಾಣೆ ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಂದ. ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸದನದ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. (ANI)
