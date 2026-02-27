Kannada

12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ 96% ಅಂಕ, IITಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್

india-news Feb 27 2026
Author: Chethan Kumar Image Credits:social media
Kannada

ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪುತ್ರ

ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ , ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಐಆರ್‌ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಗ ಪುಲ್ಕಿತ್  ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Image credits: social media
Kannada

CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ

ಪುಲ್ಕಿತ್ 2019ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ (DPS) 12ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 96.4% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

Image credits: Getty
Kannada

IIT-JEE ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, IIT ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ ಪದವಿ

ಪುಲ್ಕಿತ್, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಐಐಟಿ-ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು.  ಪುಲ್ಕಿತ್‌ಗೆ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

Image credits: Getty
Kannada

ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮಗ

ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಪುಲ್ಕಿತ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

Image credits: Getty
Kannada

ಪುಲ್ಕಿತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್  ಈಗ  'FinMechanics' ಎಂಬ ಹೆಸರಾಂತ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: social media
Kannada

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಪುಲ್ಕಿತ್

ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತ.

Image credits: social media
Kannada

ಹರ್ಷಿತಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ-ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ

ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಸಹ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. .

Image credits: Getty

Rahul Gandhi Net Worth: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ? ಆದಾಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು

'ಬೈಗನ್' ಅಂದ್ರೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ! ಏನಿದು ಹೈದರಾಬಾದಿ ಭಾಷೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ?

ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂತ ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಯಾರು? ₹3 ಕೋಟಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ!

ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರೋ Aviva Baig ಯಾರು? ಸಾಧನೆ ಏನು?