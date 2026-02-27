ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ , ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಗ ಪುಲ್ಕಿತ್ ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಪುಲ್ಕಿತ್ 2019ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ (DPS) 12ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 96.4% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಪುಲ್ಕಿತ್, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಐಐಟಿ-ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಪುಲ್ಕಿತ್ಗೆ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಪುಲ್ಕಿತ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಈಗ 'FinMechanics' ಎಂಬ ಹೆಸರಾಂತ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತ.
ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಸಹ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. .
