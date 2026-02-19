ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರ 'ಘರ್ ವಾಪಸಿ' ಕರೆಯನ್ನು ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ-ಎ-ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ಮದನಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ 'X' ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮದನಿ, '20 ಕೋಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಘರ್ ವಾಪಸಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವಾತಾವರಣ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮದನಿ ಮಾತು
'ದೇಶವನ್ನು ವಿನಾಶ, ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಯಾವುದೇ ಧ್ವನಿಯು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವಾತಾವರಣ' ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮದನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 'ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ'ಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಏಕತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮದನಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ-ಎ-ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಮುವಾದಿ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ" ಎಂದ ಅವರು, ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಹನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹರಡುವವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗವತ್ ಅವರ 'ಘರ್ ವಾಪಸಿ' ಕರೆ
ಲಕ್ನೋದ ಸರಸ್ವತಿ ಶಿಶು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಮದನಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ್, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಯತೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೂ 'ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ'ವಾದರೂ, ಹಿಂದೂಗಳು 'ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಘರ್ ವಾಪಸಿ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳುವವರನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. (ANI)
