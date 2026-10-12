ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 24 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಅಪರೂಪದ ಗಂಡು ಕಚಿಡಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತರ್ವೇದಿ ಪಲ್ಲಿಪಾಲೆಂ ಮಿನಿ ಫಿಶಿಂಗ್..
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗಂಡು ಕಚಿಡಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 24 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಈ ಮೀನನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೀನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ₹80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಲಸ, ಚೀರಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಚಿಡಿ ಮೀನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
24 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಕಚಿಡಿ ಮೀನು ಬಲೆಗೆ!
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಖಿನೇಟಿಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಅಂತರ್ವೇದಿ ಪಲ್ಲಿಪಾಲೆಂ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಚಿಡಿ ಮೀನು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು 24 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕವಿದ್ದ ಈ ಮೀನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಿನಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹಾರ್ಬರ್ಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ನರಸಾಪುರಂ ಮೂಲದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಮೀನನ್ನು ₹80 ಸಾವಿರ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಮೀನುಗಳು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಚಿಡಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಂತರ್ವೇದಿ ಪಲ್ಲಿಪಾಲೆಂ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಚಿಡಿ ಮೀನುಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ?
ಕಚಿಡಿ ಮೀನನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿಶ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಾಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಲ್ಡ್ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಮೀನು ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡು ಕಚಿಡಿ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಎಂಬ ಅಂಗ.
ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಳವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಅಂಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಗಂಡು ಕಚಿಡಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನಿನ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಅಂಗಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ!
ಕಚಿಡಿ ಮೀನಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದು. ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಪರೂಪದ ಕಚಿಡಿ ಮೀನುಗಳು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೀನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಲೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಯೂ ಇದೆಯೇ? ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ?
ಕಚಿಡಿ ಮೀನಿನ ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಮೀನುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಚಿಡಿ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಅಂಗವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕರಗುವ ಹೊಲಿಗೆ ದಾರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೀನಿನ ಅಂಗವನ್ನು ಅಂತಹ ಬಳಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಗತ್ಯ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಚಿಡಿ ಮೀನಿಗೆ ₹80 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ಅದರ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಅಪರೂಪದ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ!
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರ ಬದುಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮೀನುಗಳು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಂತರ್ವೇದಿ ಪಲ್ಲಿಪಾಲೆಂ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ 24 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಗಂಡು ಕಚಿಡಿ ಮೀನು ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹80 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕಚಿಡಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದರ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪುಲಸ ಮೀನಿನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಕಚಿಡಿ ಮೀನಿನ ₹80 ಸಾವಿರದ ಹರಾಜು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.