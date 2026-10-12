ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆನಂದ್’ ಚಿತ್ರದ ಹಳೆಯ ನಂಟು, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಆನಂದ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ನಡುವಿನ ನಂಟು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ‘ಆನಂದ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ತಾರಾ, ಇದೀಗ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆನಂದ್’ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ನಂಟು
1986ರ ಜೂನ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಆನಂದ್’ ಸಿನಿಮಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಾಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾರಾ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ‘ಆನಂದ್’ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಳಿಕ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಸೇರ್ಪಡೆ
‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ ಸಿನಿಮಾ ತಾರಾಬಳಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪರಿಚಿತ ಮುಖ. 1999ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಉಪೇಂದ್ರ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ‘ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಸೇನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಘೋಸ್ಟ್’ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಿ-ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
‘ಘೋಸ್ಟ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿ, ಅಂದರೆ ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇದೀಗ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ವೇದ’ ಮತ್ತು ‘ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್’ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ದೀಪು ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಿದೆಯೇ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’?
ಒಂದೆಡೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ನಂಟು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀನಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ-ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ‘ಆನಂದ್’ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.