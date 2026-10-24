ಇಂಡಿಗೋ ಪೈಲಟ್ ಮಣಿಕ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ 81ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.
“ಹ್ಯಾಪಿ 81ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಪ್ಪಾ!” ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೈಲಟ್
ತಂದೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಗನಿಂದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಉಡುಗೊರೆ
ತಂದೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೀರೋ, ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಗುರು ಮತ್ತು ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ತಂದೆಯ 81ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಣಿಕ್ ಮೆಹ್ತಾ (Manik Mehta), ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪೈಲಟ್, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಮೊಳಗಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಣಿಕ್ ಮೆಹ್ತಾ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಂದೆಯ 81ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಗನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿಸಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ
ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಮಣಿಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪೈಲಟ್ನ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ, ಸೇನಾನಿಯ ದೇಶಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ-ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಹಾರಾಟ
ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.