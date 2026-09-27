ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿನ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ಚಾಲಿತ ರೈಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂದು ಚಾಲನೆ
ನವದೆಹಲಿ(ಸೆ.27): ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದ್ರವೀಕೃತ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಚಾಲಿತ ರೈಲು
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿನ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ಚಾಲಿತ ರೈಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್ನ ಸಾಬರಮತಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಜತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಡಿಸೆಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ರೈಲಿಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ರೈಲು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾ 1.5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರುನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಿವಿಜನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗಣೆದಾರರು ರೈಲಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಸ್ (DPCs) ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ LNG ಆಧಾರಿತ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದೇ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು LNG ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡು 1,400 HP DPCಗಳನ್ನು LNG-ಡೀಸೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1,400 HP ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು LNG-ಡೀಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(Dual-fuel system)ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಡಿಪಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಿಸ್ಟಂ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು
LNG-Powerd ರೈಲು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಈ ರೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ LNG ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ LNG ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು, ಇದು ದ್ವಿ-ಇಂಧನ(Dual-fuel system) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಎಂಜಿನ್ LNG ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ LNG ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ LNG ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ರೈಲು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ..
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO₂), ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು (NOx) ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ವಸ್ತು (PM) ನಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ
ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಡೀಸೆಲ್ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆಯು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಡಿಪಿಸಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 11.9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 8 ಕೋಚ್ಗಳ ರೇಕ್ಗೆ, ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಸುಮಾರು 23.9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,200 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು 950–1,000 ಕೆಜಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಡಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು 444 ಕಿಮೀ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ LNG ಡ್ಯುಯಲ್-ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಲೀನ್ಯ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ದೇಶ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು LNG ದ್ವಿ-ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.