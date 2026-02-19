ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾರಾ ಹೂಕರ್, ದೆಹಲಿಯ ಭೀಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.19): ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲಾಗದೆ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಾಪ್ಟೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನ (Adaption Labs) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸಾರಾ ಹೂಕರ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಾಲಾ ಡಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಸಾರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಮಂತ್ರಣವಿತ್ತು.

ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ

ಸಮ್ಮಿಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ಸಾರಾ, ರಾತ್ರಿಯ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬದಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕಾರು ಏರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು.

ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಊಟದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!

ಸಾರಾ ಹೂಕರ್ ಅವರು ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಜೊತೆಗಿನ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆ ಗೌರವದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಊಟ ಸವಿಯಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

