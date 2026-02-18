ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಗೋಟಿಯಾ ವಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.18): ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಗೋಟಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಯ ಮೂಲ ಚೀನಾದ್ದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಂತರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ವಿವಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ವಿವಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಗೋಟಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಬೋಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿ ಯುನಿಟ್ರೀ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಯುನಿಟ್ರೀ ಗೋ2 ಎಂದೂ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಯುನಿಟ್ರೀ ಗೋ2 ರೋಬೋಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಯುನಿಟ್ರೀ ಗೋ2 ಒಂದು AI-ಚಾಲಿತ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುನಿಟ್ರೀ ಗೋ2 ರೋಬೋಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ $1,600 ರಿಂದ $2,800 ರವರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಗಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ
ಲಿಡಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಬೋಟ್
ಈ ರೋಬೋಟ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿರುಗಬಲ್ಲದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಬಲ್ಲದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ, ಭದ್ರತಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ LiDAR ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಕಾರದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ರೋಬೋಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯುನಿಟ್ರೀ ಗೋ2 ರೋಬೋಟ್ನ ಬೆಲೆ ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೋಬೋಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯರು ಯಾವುದೇ ಚಲಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸುತ್ತ ಭಾರೀ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಚೀನಾ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ರೋಬೋಟ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿತು.