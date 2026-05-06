ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಮರದೀಪ್ ಗುಪ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಚಲಿಸುವ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ’ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ನಗರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಅಮರದೀಪ್ ಗುಪ್ತಾ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ವೃತ್ತಿಪರತೆ (Professionalism) ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಅಮರದೀಪ್ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ?
ಅಮರದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಚಲಿಸುವ ‘ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್’ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ, ತಾವೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ‘ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್’ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇವೆ:
ಅಮರದೀಪ್ ಅವರ ಸೇವೆಯ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:
- ಕಾರು ವಾಶ್: ಕೇವಲ 50 ರೂ.
- ಬೈಕ್ ವಾಶ್: 30 ರೂ.
- ಬಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ವಾಶ್: 100 ರೂ.
- ಟ್ರಕ್ ವಾಶ್: 200 ರೂ.
- ಒಣಗಿದ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವುದು: 100 ರೂ.
- 8 ಗಂಟೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ: 400 ರೂ.
ನಗರದ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಬಂದು ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಅಮರದೀಪ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ ಕಾರ್ಮಿಕ:
ಅಮರದೀಪ್ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Schedule). ಅವರು ವಾರದ ಯಾವ ದಿನ, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಅಮರದೀಪ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮರದೀಪ್ ಅವರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಜನರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾದರಿ:
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮರದೀಪ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುವ ಬದಲು, ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಈ ‘ಮೈಕ್ರೋ-ಉದ್ಯಮ’ ಮಾದರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮರದೀಪ್ ಅವರ ಈ ನವೀನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೇವಲ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಮರದೀಪ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.