ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಜನರು ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಂತರ ಅದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಇಂದು ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. "ವಿಮಾನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಲದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕೇಳಿಬಂತು. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ, ವಿಮಾನದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋದವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಿದ್ದವು. ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ವಾಲಿತು. ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೇವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದು ರನ್ವೇಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಯುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ರೈ, "ಈ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.