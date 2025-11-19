ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಸಾರುವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ (ನ.19): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಕಿಂಜರಪು ಮತ್ತು ಜಿ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಭೆಯು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂದೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜಾತಿ. ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ. ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಅದು ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ, ಮತ್ತು ಇರುವುದು ಒಂದೇ ದೇವರು, ಮತ್ತು ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. "ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವವು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ... ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಐದು ಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಐದು ಅಗತ್ಯ ಗುಣಗಳು: ಶಿಸ್ತು, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಭಕ್ತಿ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ" ಎಂದರು.
ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 23, 1926 ರಂದು ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದವು. ಅವರು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಬೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2011 ರಂದು ತಮ್ಮ 84 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅವರ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು.