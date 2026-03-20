ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಾಂತರವೊಂದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 300 ಜನರಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೆನಡಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಮಾನವೂ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಚೀನಾ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಾಂತರ: 7 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂತು ವಿಮಾನ:
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಾಂತರವೊಂದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 300 ಜನರಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೆನಡಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಮಾನವೂ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಚೀನಾ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ AI-185ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನವೊಂದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ 300 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ.
ಬೋಯಿಂಗ್ 777-300 ER ಬದಲು ಕೆನಡಾಗೆ ಹೊರಟ ಬೋಯಿಂಗ್ 777-200 LR
ಗುರುವಾರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೋಯಿಂಗ್ 777-300 ER ಬದಲಿಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ 777-200 LR ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ. ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಕೆನಡಾವು ಭಾರತದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ B777-300 ER ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ, LR ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ವಿಮಾನವು ಚೀನಾದ ಕುನ್ಮಿಂಗ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ವಿಮಾನವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:34 ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಂಜೆ 7:19 ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ 9 ಟನ್ ಇಂಧನ, ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟ
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮರುದಿನ, ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ 777 ವಿಮಾನವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 9 ಟನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೋಷದಿಂದ ದುಬಾರಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ 777 ವಿಮಾನವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 8–9 ಟನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೋಷವು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಇಂಧನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 8 ಟನ್ ಜೆಟ್ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹7ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು ₹60 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.