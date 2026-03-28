ಗ್ವಾಲಿಯರ್ (ಮಾ. 28): ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' (Make in India) ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 2,000 'ಪ್ರಹಾರ' (Prahar) ಲೈಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ಗಳ (LMG) ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.
7.62 ಎಂಎಂ (7.62 mm-calibre) ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ನ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನ 'ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಡಿಜಿ (ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್) ಎ. ಅನ್ಬರಸು, ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನ ಸಿಇಒ ಆಶಿಶ್ ರಾಜವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅನ್ಬರಸು ಅವರು ಎಲ್ಎಂಜಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 11 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಆಶಿಶ್ ರಾಜವಂಶಿ, "ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನೀಡಿದ್ದ ಮೂಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ 11 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಒಟ್ಟು 40,000 ಎಲ್ಎಂಜಿ (LMG)ಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎ. ಅನ್ಬರಸು ಅವರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸದಾ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.