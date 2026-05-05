ಚೆನ್ನೈ (ಮೇ.5): ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 42,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆಯು 2026-27ರ ವೇಳೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 1.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (GSDPಯ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು) ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನದಿಂದ ಬರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ₹1,000 ರಿಂದ ₹2,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚವು ₹14,411 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹36,029 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹21,617 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಬೇಕು.
ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ: ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 100 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ 200 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವೆಚ್ಚ ₹7,752 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹12,000 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹4,248 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ: 31 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,200 ರಿಂದ ₹3,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹4,366 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹6,549 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ: ₹3,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ₹1,829 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ಹೊರೆ.
ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ: ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹504 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ
ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಉಚಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹7,074 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ವಾರ್ಷಿಕ ₹15,000 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ₹1,941 ಕೋಟಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ (ಇದರಲ್ಲಿ ₹6,000 ಕೇಂದ್ರದ PM-KISAN ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ).
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ₹382 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯೋಜನೆಗಳು
ಮದುವೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ₹600 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹4,000 ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ದಾರರಿಗೆ ₹3,000 ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ವೆಚ್ಚವು ₹16 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದ ವೆಚ್ಚವು 2025-26ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ. 34ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 42). ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳು (Committed Expenditure) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.