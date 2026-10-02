77 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ChatGPT ನೆರವಿನಿಂದ vertical farming ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರು AIಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ “ಸರ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕನಸು!
ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 77 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ChatGPT ತೆರೆದಿತ್ತು. ಅವರು vertical farming ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ!
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆದ ಸಂಗತಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಾಗಲೀ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಐಡಿಯಾಗಲೀ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ChatGPT ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು “sir” ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 77 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶೈಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
77ರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹ
ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿರಿಯರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು AI ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. Vertical farmingನಂತಹ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ChatGPT ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
“AI ಬಂದರೂ ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ!” ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. “AI ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದರೂ, ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಆದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಕಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದೇ—77ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಕುತೂಹಲ, ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು AIಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು.