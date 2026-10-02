Rahul Gandhi religion: ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅಸಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲುವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...
ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು 'ನಾಸ್ತಿಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಂಬುವ ದೇವರಾರು? ಅವರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಆಗಾಗ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವತಃ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
“ನಾನು ಹಿಂದೂ, ಆದರೆ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಯಲ್ಲ”
2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತಾವು ‘ಹಿಂದೂ’ ಆದರೆ ‘ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ’ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿವಭಕ್ತ ರಾಹುಲ್
2017ರ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, "ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಮ ಶಿವಭಕ್ತರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇದಾರನಾಥ, ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ, ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ
ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, "ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಬಡವರ ದೇವರು, ರಾಮನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಬಿಜೆಪಿಯು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ‘ನಾಸ್ತಿಕ’ ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ‘ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ’ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ (Affirmation) ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ, "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಶಿವನ ಜಯಘೋಷ ಕೂಗುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೇನು?
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಶಿವಭಕ್ತ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಯಕ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ‘ಅಭಯಮುದ್ರೆ’ (ನಿರ್ಭಯತೆ) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ಶಿವ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಹೆದರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ" ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.