ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಭಾರತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ತಂಡ 50 ಟನ್ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಮರುನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆಯ ಬಳಿಕ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದೆ.
100 ವರ್ಷದ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ: 50 ಟನ್ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯ ಸಾಹಸ!
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
100 ವರ್ಷದ ಮರ ಉಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಸಾಹಸವೇನು?
2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ವಿಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮರದ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಾಂಡದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮರದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಂಡ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
50 ಟನ್ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಮರದ ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕ ತೋಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 50 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ರೇನ್, ಜೆಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರದ ಬೇರಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು 15 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆಳದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಮರುನೆಡಲಾಯಿತು. ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು: 'ಪ್ಲಾಂಟೆನನ್ಸ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಮರುನೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮರದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೀಗ ಆ ಅರಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮರ ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೂ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ 'ಪ್ಲಾಂಟೆನನ್ಸ್' (Plantenance) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.
ಮರಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಹಳೆಯ ಮರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣು, ಹವಾಮಾನ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಮರದ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳ ಪರಿಸರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.