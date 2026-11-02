ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರಭಾಷಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಗರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟನಿ, ಸಂಪತ್ ರಾಮಾನುಜಮ್, ರಜನಿ ರೇಖಾ ಮುಂತಾದವರು ಉಚಿತ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ನಾಡು. ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಕಡೆಗಣನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತಿಲ್ ಎನ್ನಲು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಎಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಡಾದರೆ, ಇನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮ
ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ.ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಇದಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ತ್ರಿಶೂರ್ನವರಾದ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಆಂಟನಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಗುಂಪು ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದೆ. 2002 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಆಂಟನಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಮನಗಂಡರು.
ನಂತರ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರು.
ತಾವು ಪಟ್ಟಕಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ಗುಂಪನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಿದೇಶಿಗರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕನ್ನಡ ಗೊತಿಲ್ಎನ್ನುವವರು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವವರೆಗೂ ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೆನ್ ಝೀ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಒಂದು ಕಥೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಂಪತ್ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರದ್ದು. ಅವರಿಗೆ, ಕನ್ನಡವು ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ಹೊಸಬರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಅಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2016 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ-ಕಲಿಕಾ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದವರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು 4,200 ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ದಂಪತಿ ತರಗತಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದು ಹೊಸಬರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜಮ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಗರದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ವಿವಿಧ ಜನರ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ರಜನಿ ರೇಖಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ನಿರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೆವ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಕಲೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖಾಕಿ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ನೇಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜವಳಿಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಶೈಲಿಗೆ ತರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಜನಿಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು.
ಕೇರಳದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೈನಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಯಿತು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತ ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ಮುಂಬೈನವರಾದ, 1991 ರಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರತಿಭಾ ನಕಿಲ್, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದರು.