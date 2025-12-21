ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI), 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಾ, ಭಾರತದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗತಿಗಾಣಿಸಲು 2018ರಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟ್, ನಾಣ್ಯಗಳ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿ ಯಾರೂ ಈ ನಾಣ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ನೋಟುಗಳ ಅಮಾನೀಕರಣ
ಇದೀಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಅಮಾನೀಕರಣವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಂತೂ 50 ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟು ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ದಿಟವೇ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, 50 ಪೈಸೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ₹2, ₹5, ಮತ್ತು ₹10 ನಾಣ್ಯಗಳಂತಹ 50 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು RBI ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಜಾಗೃತಿ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಅನೇಕ ಜನರು 50 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಈಗ, ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು RBI ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರು ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು 50 ಪೈಸೆ ಅಥವಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ
ಆರ್ಬಿಐ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸಹ ಅದು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಬಹು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. 50 ಪೈಸೆ, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ಮತ್ತು ₹20 ರ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.