Cardiac Arrest: ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು?
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ (Cardiac Arrest) ಎಂದರೆ ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಗಂಭೀರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಹೃದಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ECG, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (Blood Tests) ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಹೃದಯದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣವೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಅನೇಕರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ (Heart Attack) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂದರೇನು?
ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ರಕ್ತ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎದೆನೋವು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಅನುಭವ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಹೃದಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು?
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬಾರದು. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Blood Pressure) ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ.
- ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ.
- ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
- ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಪದೇಪದೇ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ತಲೆಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ನೆರವು ದೊರೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಕರೆದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ಬರುವವರೆಗೆ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ AED (Automated External Defibrillator) ಸಾಧನವನ್ನು ತರಿಸಿ ಅದರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. CPR ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.