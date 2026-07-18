ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

Green Chilli V/S Red Chilli: ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ vs ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್!

ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. "ಖಾರವಿಲ್ಲದ ಊಟ ಸಪ್ಪೆ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ನಮ್ಮ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅದರಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು?

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರಾದ ರುಜುತಾ ದಿವೇಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಬಿ6, ಮತ್ತು ಕೆ1 ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.

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ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಭಂಡಾರವೇ ಸರಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 52.76 ರಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದ್ದು, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9 ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಿಂತ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ:

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ (Weight Loss): ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇದು ಶೂನ್ಯ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Metabolism) ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ: ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಲಾಲಾರಸ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಅಪಾಯಗಳೇನು?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು (Ulcers) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.

ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಟಿಪ್ಸ್‌

ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು!

ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವುದೂ ಅತಿಯಾದರೆ ವಿಷ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಕ್ಷೇಮ!

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ.