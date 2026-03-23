ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು, ನಮಗೆ ಮುಜುಗರದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 7 ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು 100% ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ.&nbsp;

ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೇಗು ಬರೋದು, ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಊಸು ಬರೋದು, ದೆಹವು ಬೆವರುವುದು, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೀನು ಬರುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.

ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರೆ ಮತ್ತು ತೇಗುತ್ತೀರೇ?

ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಾ?

DOMS (ವಿಳಂಬಿತ ಸ್ನಾಯು ನೋವು) ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

Related Articles

ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತೀರಿ

ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ

ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಇಂಧನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ

ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೂತ್ರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ; ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಸಮತೋಲಿತ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೀನುತ್ತೀರಿ

30% ರಷ್ಟು ಜನರು "ಫೋಟಿಕ್ ಸ್ಲೀಜ್" ಎಂಬ ಈ ಪ್ರತಿವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ

ನಿಮ್ಮ ಕರುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.