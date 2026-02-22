Taapsee Pannu Viral Podcast: 'ಅಸ್ಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಟಿಯರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
‘ಅಸ್ಸಿ’ (Assi) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಡುವೆಯೇ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಮುಜುಗರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಕೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು (Taapsee Pannu) ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಅಸ್ಸಿ' ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಹೋರಾಟದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಪ್ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ 'ರಾವಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಕೀಲೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಭವ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಮುಲ್ಕ್' ಮತ್ತು 'ಥಪ್ಪಡ್' ಚಿತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಾಪ್ಸಿ
ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾಪ್ಸಿ ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಗಾಗ 'ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ' (Padded Bra) ಧರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ನಟಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಾರಣವೇನು?
ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 'ಫ್ಯಾಂಟಸಿ' ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ ಕ್ರೂ ಸದಸ್ಯರು ನಟಿ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಅಸಹಜವೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ (Objectify) ನೋಡುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಪ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಟೀಕೆಗಳು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರಿಂದ ಮಿಶ್ರಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಾಪ್ಸಿ ಮಾತಿಗೆ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರನ್ನೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬಂದಿ ತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, "ಮ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಾಗ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರು?" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ
ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಇಂತಹ ಅಸಹನೀಯ ಅನುಭವಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು 'ಖಳ್ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದ 'ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀಛೆ' ಹಾಡಿನ ವೇಳೆ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಟೂ (Me Too) ಚಳವಳಿಯ ನಂತರ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ತಾಪ್ಸಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಸ್ಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಸಂದೇಶವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. "ಪ್ರತಿ 80 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು." ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ನೋವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ.