ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡೂ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ, ಈಜು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್, ರನ್ನಿಂಗಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈಜುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಫೆಡರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ, ಈಜಿನಿಂದ ಹೃದಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
UNIFESPನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಂಡ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸೆರಾ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಈಜು ಕೇವಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಳವಾದ ಜೈವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರಗಳು
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದ್ದು, ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಕಾಲ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು: ಒಂದು ಗುಂಪು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಓಡುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಈಜುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಶೋಧಕರು VO₂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. VO₂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟ ಶೇ. 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೃದಯದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈಜು ಗುಂಪಿನ ಇಲಿಗಳ ಹೃದಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಎಡ ಕುಹರದ (left ventricle) ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಓಡಿದ ಇಲಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಹೃದಯ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದ ಗುಂಪಿನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು.
ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಎನ್ಎ (microRNAs) ಬಗ್ಗೆ. ಇವು ಜೀನ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳು. ಈ ಅಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ರಚನೆ, ಜೀವಕೋಶದ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಂಕೋಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈಜು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ, ಹೃದಯದ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೀನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ತಂಡವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಣ್ವಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.