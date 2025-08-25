ಕೇವಲ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದೇ?
40 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತಜ್ಞರು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ(Strength training)ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು (Muscle building exercises) ಸಹ ಅಗತ್ಯ.
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ (Muscle density) ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ಈ ಇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಳಿಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಲವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಾರ್ಕ್ ಹೈಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ದೇಹವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟೋನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸ್ನಾಯು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞರು ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.