Stevia for Diabetes: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಒಂದು ದಿವ್ಯೌಷಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಸಿಹಿ ತುಳಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ 100 ರಿಂದ 300 ಪಟ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಎಂಬ ಸಿಹಿ ತುಳಸಿ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಧುಮೇಹ (diabetes) ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವೂ ಒಂದು. ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಷದಂತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸಿಹಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಹಿ ತುಳಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ಮೂಲಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯಷ್ಟೇ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಿಕೆಯು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರದ ಕಾರಣ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದ ಸ್ಟೀವಿಯಾ
ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಎಂಬುದು ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ 100 ರಿಂದ 300 ಪಟ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದರ ರುಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮೆಂಥಾಲ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀವಿಯಾವು ತುಳಸಿಯಂತಹ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಟೀವಿಯೋಲ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶುಗರ್ ಫ್ತೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀವಿಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಸೇವಿಸಿ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
ಸ್ಟೀವಿಯಾವು ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಡೋಸೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಜಪಾನೀಸ್ ಮೂಲದ ಸಸ್ಯ
ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
- ನೀವು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ನಿಂಬೆ ಪಾನಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ರಸ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುವಾಸನೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ನೀವು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.