Soft Wellness: ಕಠಿಣ ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ರೂಟೀನ್, ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವರ್ಕೌಟ್ ಬದಲು, ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒತ್ತಡ ನೀಡದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೀಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಏನಿದು ಸಾಫ್ಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಹಲವರು ಕಠಿಣ Fitness Routine ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎದ್ದು, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ಡಯಟ್ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸದಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೆಲವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ Wellness Trend ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು Soft Wellness ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ದಣಿಸದೇ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಸಾಫ್ಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, Soft Wellness ದೇಹದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದೇಹ ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು 10 ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ವಿರಾಮ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆಯ ಕಡೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಲವಂತಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.
ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ
ಯಾವುದೇ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಪ್ಪಿದರೂ ಅಥವಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ನೆಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ದೂರವಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇಂತಹ Mindfulness Practice ದಿನನಿತ್ಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಜವಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ದಣಿವಿಗೆ ತಳ್ಳುವುದಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿ.