ನೀವು ಕೂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?
ಕೆಮ್ಮು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಕಫ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ದೇಹವು ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಯಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಫ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮೂರು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಫದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಫ ಬರಲು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಫ ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಶೀತ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಗುಣವಾದ ನಂತರವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಆಸ್ತಮಾ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಗಂಟಲಿನವರೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಕ್ಷಯರೋಗದ (ಟಿಬಿ) ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಟಿಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೂರು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಮ್ಮು ಇರುವುದು, ಕಫ ಬರುವುದು, ಜ್ವರ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆವರುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಫದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರ!
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಫ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎದೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಉಸಿರಾಡಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ.
ಟಿಬಿಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಾರದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕು ಇತರರಿಗೆ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ಕಫ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಕೆಮ್ಮು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ, ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಫದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅವು ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.