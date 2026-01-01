ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು, ಅಂದರೆ 'ಟ್ಯಾನಿಂಗ್' ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕು. ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ
ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೋಪ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿ
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣವು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕಲಬೆರಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.