ಗಂಭೀರ ಹಲ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲಂಡನ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್, 8000 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕೇವಲ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲಂಡನ್ ನಿವಾಸಿ, 42 ವರ್ಷದ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಂಬುವವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಜಾಗತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ (Medical Tourism) ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಗಮನ
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದ 'ಸಿಸ್ಟ್' (Cyst - ದ್ರವ ತುಂಬಿದ ಗಡ್ಡೆ) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಗಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗದ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್' (Happiest Pearls Dental Clinic) ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹಲ್ಲಿನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.
6 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಹಂತ-ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಶಾಡ್ರಾಕ್ ಸುರೇಂದರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು (6 ವಾರಗಳು) ನಡೆದ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬೇರಿನ ಸುತ್ತ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ (Bovine) ಮೂಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಬೋನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್' (Bone grafting) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು 'ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹಲ್ಲುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರೋಗಿಯ ದವಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ 'ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ ಕ್ರೌನ್'ಗಳನ್ನು (Zirconia crowns) ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ
ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಅವರು, "ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಹಲ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸವದುಹೋಗಿದ್ದ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಸಹಜ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ, ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ರೋಗಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷಚಿತ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೋಗಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್, "ಕೇವಲ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್, ಹಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಡಾ. ಸಾರಾ ಐಸಾಕ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ, ಊಟ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಗಬಲ್ಲೆ," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಶೋಕ್ ಸೂಟಾ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 'ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್' (Happiest Health) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ನರರೋಗ (Neurology), ಹೃದ್ರೋಗ (Cardiology), ಸ್ತ್ರೀರೋಗ (Gynecology) ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿಲೆ (Pediatrics) ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.