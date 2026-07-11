ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ತರಕಾರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದಂಥ ರೇಟು. ಕೆಜಿಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ, ಜನ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ..
ಲಕ್ನೋ: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತರಕಾರಿಗಾಗಿ ಜನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕಟರುವಾ (Kataruva). ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾಡು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ!
ಏನಿದು ಕಟರುವಾ? ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಕಟರುವಾ ಎಂಬುದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಣಬೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ತರಕಾರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 1,000 ರಿಂದ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರ ದರ ಮಟನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಜನ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಮಾಂಸ!
ಯಾರು ಮಾಂಸಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಟರುವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಇದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಂಸದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಜನ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ?
ಈ ಕಾಡು ತರಕಾರಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
- ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು (Blood Sugar) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
- ದೇಹದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಟರುವಾ?
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತೆರಾಯ್ ಭಾಗದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ್ ಮರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಕಟರುವಾ ತರಕಾರಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.