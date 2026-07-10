ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹೃದಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆತ್ತಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆರಳಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಊತ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಬೆರಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಂಗುರ ತೆಗೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ತೆಗೆಯಲೂ ಆಗದೇ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬೆರಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಉಂಗುರ ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆಯೇ? ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಈ ಸರಳ ‘ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್’ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಉಂಗುರ ಈಸುಯಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ!
ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ನೆನಪಿನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಬೆರಳುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬೆರಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎಳೆದರೂ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ, ಉಂಗುರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೆರಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಉಂಗುರವು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಜಾರುವಿಕೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ (Lubrication):
ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು (Friction) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೆರಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಉಂಗುರವನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಹರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
3. ಸೋಪು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂ ನೊರೆ:
ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (Dishwasher Gel) ಬಳಸಿ. ಬೆರಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪು ಹಚ್ಚಿ ದಟ್ಟವಾದ ನೊರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಈ ನೊರೆ ಉಂಗುರವು ಜಾರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಂಗುರವನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
4. ದಾರದ ಟ್ರಿಕ್ (The String Trick):
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ದಾರ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ‘ಫ್ಲೋಸ್’ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಾರದ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಉಂಗುರದ ಒಳಗಿನಿಂದ ತೂರಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬೆರಳಿನ ಗಂಟಿನವರೆಗೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಉಂಗುರದ ಕೆಳಗಿರುವ ದಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಲ್ಟಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ದಾರ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಂಗುರವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬೆರಳಿನ ಗಂಟಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೋವು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ:
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹೃದಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆತ್ತಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆರಳಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಊತ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸೋಪು ಬಳಸಿ ಉಂಗುರ ತೆಗೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ: ಉಂಗುರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಊತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆರಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟಿದಂತಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಈ ಸರಳ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನೂ ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!