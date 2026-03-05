Kannada

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

health-life Mar 05 2026
Author: Gowthami K Image Credits:Getty
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಬಿಡುವುದು

ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ (metabolism) ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡಬಹುದು.

Image credits: Social Media
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರುವುದು

ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಉಪ್ಪಿನ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ

ಚಿಪ್ಸ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು (Blood Pressure) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ

ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು (Stress Hormones) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ

ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ (inflammation) ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ

ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಧೂಮಪಾನ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: Getty
ಮದ್ಯಪಾನ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik

