World Blood Donor Day: ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು?
World Blood Donor Day: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಯಾರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಜೂನ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ, ರಕ್ತದಾನವು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ತದಾನವು ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ರಕ್ತದಾನ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ರಕ್ತದಾನವು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೀವ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ಮಾತ್ರ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತದಾನವು ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತದಾನವು ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು?
- ಪುರುಷರು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂರು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು 18 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ 45 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
ಯಾರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಾರದು?
ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುವವರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
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