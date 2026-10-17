Can we eat curd in monsoon: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಬಹುದಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಶೀತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಮೊಸರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಆಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ (Probiotic - ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು) ಅಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಮೊಸರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವಾಗ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಶೀತವಾಗಲು ಮೊಸರು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕಾರಣ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದ ಅತಿಯಾದ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಮೊಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೊರಗಿಟ್ಟು, ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ (Room Temperature) ಬಂದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಸೇವನೆ ಬೇಡವೇಕೆ?
ಮೊಸರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೂ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಿಯ ಅಂಶವು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿ (Acidity) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಯ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (Black Pepper) ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಸರಿನ ತಂಪು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವರು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಒಳಿತು
ಸೈನಸ್ (Sinusitis), ಅಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಕ್ಷೇಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮೊಸರಿಗಿಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬೆರೆಸಿ ತೆಳುವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರ.
ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬಹುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.