ಗಡ್ಡ ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಂತೆ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟರೆ, ಗಡ್ಡದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.
ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಇದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ಲೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ; ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಂಡನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾನ್ ಟ್ರೆಗೋನಿಂಗ್ (John Tregoning) ಹೇಳುವಂತೆ, ಜನರು ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಅಶುದ್ಧರೆಂದೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟ ವೇಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ 1967ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಶೋಧಕರು, ಮಾನವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಗಡ್ಡ ಇರುವ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು: ಮುಖ ತೊಳೆಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಮಾಡಿದವರ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯದ ಗಡ್ಡಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ ತೊಳೆದ ಗಡ್ಡಧಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದುದು ಮುಖ ತೊಳೆದ ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಮಾಡಿದವರ ಮುಖ. ಇದರಿಂದ, ನೀವು ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಡ್ಡ ಬಿಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿ ನಡೆದಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಡುವುದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತರ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ಗಡ್ಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಡ್ಡ ಅಶುದ್ಧ ಎಂಬ ಭಯವು ಬಹಳ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ-ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಮುಖದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸ್ನಾನದ ಆರೈಕೆ ಇದ್ದರೆ ಗಡ್ಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ.