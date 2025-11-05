ಕೊರಿಯನ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆ ಯಾಕಿರಲ್ಲ..ಅವರು ಹೀಗೇಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಿಲ್ಲ
ಪುರುಷರಿಗೆ ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆ ಇದ್ದರೇನೇ ಚೆನ್ನ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಇರುವುದು ಪುರುಷತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪುರುಷರು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರಿಯನ್ನರು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ…
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ
ಕೊರಿಯನ್ ಪುರುಷರು ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊರಿಯನ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಮುಖವು ಮುಖ್ಯ
ನಮ್ಮ ಜನರು ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆಯೇ, ಕೊರಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸ್ವಚ್ಛ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೊಳಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮುಖವು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಗಡ್ಡ ಅಥವಾ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಬೆಳೆಸಲ್ಲ
ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇರುವ ಮುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಗಡ್ಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೀಳು
ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಪುರುಷತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜರು, ಯೋಧರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಪುರುಷರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೀಳು ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ
ಕೊರಿಯನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಗಡ್ಡವಿಲ್ಲದ ಮುಖವು ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಯೌವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಗಡ್ಡವು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.