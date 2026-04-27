ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ 150 ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದು ಖಚಿತ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ? ಬನ್ನಿ, ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನ ಗರಿಷ್ಠ ಜೀವಿತಾವಧಿ 120 ರಿಂದ 150 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 'ನೇಚರ್' ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 'ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ' ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀವ್ ಹೋರ್ವಾತ್ 'ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್' ಎಂಬ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ 'ಮೆಥಿಲೇಷನ್' ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ದೇಹದ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜ್) ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ದೇಹದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜ್) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯೋನಿರೋಧಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್, ಪೇಸ್‌ಮೇಕರ್‌ಗಳಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಅವಧಿ (ಹೆಲ್ತ್‌ಸ್ಪ್ಯಾನ್) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ' ಎಂದು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶವು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಎನ್‌ಎ ಮೆಥಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ (ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು), ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

150 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 150 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕು. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ, ರಿಜೆನೆರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ರಿಪೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ 150 ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.