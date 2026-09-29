ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ – ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೂ, ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಖಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಹೃದಯಾಘಾತ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಸು 60 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಕಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು Spontaneous Coronary Artery Dissection ಅಂದರೆ SCAD ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
SCAD ಎಂದರೇನು?
SCADನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರಿಯ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತವು ರಕ್ತನಾಳದ ಗೋಡೆಯ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ರಕ್ತನಾಳದೊಳಗಿನ ಜಾಗ ಕಿರಿದಾಗಿ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕಿಂತ SCAD ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯಾಘಾತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದರಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಪದರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಗಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ತಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ SCADನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪದರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತನಾಳದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳದ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ತ ಸೇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ SCAD ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
SCADನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, SCAD ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಹಿಳೆಯರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಲವು ಹೃದಯಾಘಾತಗಳ ಹಿಂದೆ SCAD ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, SCAD ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು?
SCADನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುವ ವಯಸ್ಸು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎದೆನೋವು ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. SCADನಲ್ಲೂ ಎದೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ECGನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸೂಚಕಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?
SCADಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಅನುಭವವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
SCADಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
SCADಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಒಳಗಿನ ಗಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇರಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಾದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಕ್ತನಾಳ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.