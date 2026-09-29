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ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು.

health-life Sep 29 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:pinterest
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ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಕೆ

ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಇಂದು ಅನೇಕರು ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರೋಸ್ಮರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

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ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಳ

ರೋಸ್ಮರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

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ದಿಢೀರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

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ಬಕ್ಕತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ

ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಉದುರಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಕ್ಕತಲೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

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ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ

ರೋಸ್ಮರಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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