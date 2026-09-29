ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು.
ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಇಂದು ಅನೇಕರು ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರೋಸ್ಮರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ರೋಸ್ಮರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ಮರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಉದುರಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಕ್ಕತಲೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ಮರಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
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