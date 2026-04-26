ಊಟ, ವ್ಯಾಯಾಮದಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಡೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸುಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?

ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಊಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಷ್ಟೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರಂತರ ಸುಸ್ತನ್ನು 'ಸ್ಲೀಪ್ ಫಟೀಗ್' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಸುಸ್ತು ಕಾಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

1. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ

ಇದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಟಲಿನ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಕಿರಿದಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೀಗಾದಾಗ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ 'ಎಚ್ಚರದ' ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಇರುವವರು ಎಷ್ಟೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಸುಸ್ತಿನಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

2. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ದುಃಖದಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.

3. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಹೃದ್ರೋಗ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಸುಸ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.

4. ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಯಾರ (ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್)

ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 'ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಸೈಕಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಲಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಏಳಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯ ಈ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸುಸ್ತಿನಿಂದಲೇ ಏಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

5. ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕಗಳು

ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ REM ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಲಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲವು ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಂಡು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

6. ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ

ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವುದು, ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಿನವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಏಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.