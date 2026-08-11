ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಿಗುವ ಈ ಮರ ನೆರಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆಯೂ ತಡೆಯುತ್ತೆ!
Natural Cancer Cure: ಈ ಮರ ಕೇವಲ ನೆರಳು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಅನೇಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಹೊಂಗೆ ಮರ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಂಗೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಹೊಂಗೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತಡೆದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಂಗೆ ಎಲೆಗಳು ಇತರ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದಾಗಿವೆ..
ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ತುರಿಕೆ, ಗಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಂತಹ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂಗೆ ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕೀಲು ನೋವು: ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಬಾವು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ: ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಹೊಂಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ರಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
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