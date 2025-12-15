ದಟ್ಟ, ನೀಳ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗಲು ಖರ್ಜೂರದ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ….. ನೋಡಿ
Best food combination: ಉದ್ದವಾದ, ದಟ್ಟವಾದ , ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಹಾರಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರ ಕೇಶವನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
Image Credit : Getty
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ
ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
Image Credit : Pixabay
ಕರಿಬೇವು + ಮಜ್ಜಿಗೆ
- ಕಬ್ಬಿಣ + ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ, ದೇಹವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಪಾಲಕ್ + ನಿಂಬೆ
- ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಫಾಲಿಸೆಲ್ಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಬೀಟ್ರೂಟ್ + ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್
- ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಚಿಯಾ ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಅವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು + ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
Image Credit : Getty
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ + ವಾಲ್ನಟ್ಸ್
- ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಯೋಟಿನ್, ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ
Image Credit : our own
ಎಳನೀರು + ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸತು ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು + ಮೊಸರು
- ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿತರಣೆ , ಕಡಿಮೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತುರಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಖರ್ಜೂರ + ತುಪ್ಪ
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಣ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ.
- ಇವೆರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ, ದಟ್ಟ ಸುಂದರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
