Heart Attack Causes: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ!
ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಯೆನ್ನಾದ ಹೃದಯ ತಜ್ಞರು ವರದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಬೆಳಗಿನ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ
'ಅಭ್ಯಾಸ' ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದು?, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಯೆನ್ನಾದ ಖ್ಯಾತ ಹೃದಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೇಗಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ 90% ಹೃದಯಾಘಾತಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು?
ಸರಿಸುಮಾರು 12,000 ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಬೆಳಗಿನ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಕಾರಣ!
ಬೆಳಗಿನ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು. ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿದ್ರೆಯ ಮೋಡ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣವೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ನಿರಂತರ ಇಸಿಜಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಜನರು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಮೆದುಳು ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಂತರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ..
*ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 3-5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
*ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
*ಎದ್ದೇಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
*ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪರದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೇಗಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 70% ರಷ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೃದಯದ ಒತ್ತಡದ ಗುರುತುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು ಮತ್ತು ವೇಗಲ್ ಟೋನ್ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಶಾಂತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.