ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ನಿಜವಾದ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಋತುಚಕ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಂತಹ ಪ್ರೀ-ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PMS) ಮಾದರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ.
ಪುರುಷರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳವರೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಅಥವಾ ಋತುಚಕ್ರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಿಜವಾದ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು PMS (ಪ್ರೀ-ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್) ಲಕ್ಷಣಗಳಂತಹ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಬನ್ನಿ, ಪುರುಷರೂ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪುರುಷರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೆಲ್ತ್ಲೈನ್ನ 'ಪುರುಷರಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?' ಎಂಬ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯ, ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಋತುಚಕ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೆಬ್ಎಂಡಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಪುರುಷರು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇರಿಟಬಲ್ ಮೆನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IMS) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು PMS ನಂತೆಯೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ, ತಲೆನೋವು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ PMS ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವು ನಿಜವಾದ ಋತುಚಕ್ರವಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು?
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆ ಕೊರತೆ, ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸರಳವೇ:
ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಮೂಲಕ ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಪ್ರತಿದಿನ 7-8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, 30 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿ: ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ.
ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ: ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಿಗರೆಟ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು 3-4 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರದಿದ್ದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನೋವು ಬಂದರೆ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರೂ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಿ – ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ